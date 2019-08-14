Під Дніпром зловили вбивцю з Росії

Біля с. Василівка Дніпропетровської області поліція затримала громадянина Російської Федерації, якого розшукували за підозрою у вбивстві, скоєному в Харківській області.

Чоловіка погодився підвезти незнайомець, передає пресслужба Дніпропетровської області.

Під Дніпром затримали підозрюваного у вбивстві pmg.ua

Повідомляється, що орієнтування на підозрюваного надійшло 11 серпня.

"У ході оперативно-розшукових заходів співробітники Юр'ївського відділення поліції отримали інформацію, що поблизу с. Василівка по дорозі рухається людина, схожа на розшукуваного", – сказано в повідомленні.

Прибулі за вказаним правоохоронці помітили автомобіль, в якому сидів розшукуваний чоловік.

За словами водія машини, він погодився підвести незнайомця в с. Вербуватівка і не знав, що він знаходиться в розшуку.

Поліцейські затримали підозрюваного і передали його співробітникам Лозівського відділу поліції Харківської області.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі поліція затримала раніше судимого чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого. Під час п'яної сварки затриманий забив свого приятеля до смерті.

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