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Під Дніпром зібрали "врожай" боєприпасів

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Неподалік села Зоря у Криворізькому районі під час проведення польових робіт знайшли застарілі артилерійські снаряди.

13-го серпня піротехніки провели роботи зі знищення боєприпасів, виявлених днем раніше. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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У Дніпрі виявили боєприпаси

У Дніпрі виявили боєприпаси

Колаж

29 артснарядів калібром 76 міліметрів ставилися до періоду Другої світової війни.

Місця виявлення застарілих боєприпасів і прилегла територію були додатково обстежені, вибухонебезпечні предмети не знайшли.

Про знахідку вибухонебезпечних або схожих на них предметів повідомляйте оперативні служби за телефонними номерами "101" і "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі. Займання сталося в одній з кімнат і поширилося на шиферну покрівлю, яка почала "стріляти".

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Місце
Україна Дніпро
Теги
вибух друга світова війна вибухи на складах
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