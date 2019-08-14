Під Дніпром зібрали "врожай" боєприпасів

Неподалік села Зоря у Криворізькому районі під час проведення польових робіт знайшли застарілі артилерійські снаряди.

13-го серпня піротехніки провели роботи зі знищення боєприпасів, виявлених днем раніше. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Новини Лисенко попередив про вибухи на центральному проспекті Дніпра

У Дніпрі виявили боєприпаси Колаж

29 артснарядів калібром 76 міліметрів ставилися до періоду Другої світової війни.

Місця виявлення застарілих боєприпасів і прилегла територію були додатково обстежені, вибухонебезпечні предмети не знайшли.

Про знахідку вибухонебезпечних або схожих на них предметів повідомляйте оперативні служби за телефонними номерами "101" і "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася масштабна пожежа в приватному секторі. Займання сталося в одній з кімнат і поширилося на шиферну покрівлю, яка почала "стріляти".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!