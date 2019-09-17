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17 вересня • оновлено в 12:04
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Під Дніпром жорстоко побили прокурора

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У Нікополі Дніпропетровської області побили прокурора. Сталося це, коли той намагався зупинити бійку, що виникла між відвідувачами кафе.

Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронців. Інцидент трапився в одному з кафе Нікополя.

П'ятеро чоловіків почали бити відвідувача закладу. Співробітник прокуратури, щоб зупинити бійку, вистрілив у повітря з пістолета. Після цього натовп накинувся на нього.

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Прокурор і перша жертва нападників були госпіталізовані з травмами та струсом головного мозку. Компанія чоловіків забрала у прокурора пістолет і зникла

За даним фактом було розпочато досудове розслідування.

Під Дніпром жорстоко побили прокурора

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-депутата Ради оголосили в розшук за те, що він побив сільського голову і погрожував його вбити.

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Україна
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Макарский Александр
Макарский Александр
Як в Европе. Там тоже бьют прокуроров и отбирают у них сброю
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