Під Дніпром жінку збив човен

У селі Новоселівка Дніпропетровської області 28 червня загинула жінка. У річці Самара її збив човен.

Інцидент стався на водоймі близько 14.00 в районі вулиці Рибальській, повідомив " Інформатор ".

За попередньою інформацією від правоохоронців, 38-річний чоловік ходив по Самарі на маломірному судні "Южанка" і порушив правила керування водним транспортом. Під час водної прогулянки він наїхав на 51-річну жінку, яка купалася в водоймі. Відпочивальниця отримала значні травми, від яких померла на місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дарницькому районі Києва в ніч 26 червня сталася пожежа в металевих павільйонах. В результаті НП загинула жінка.