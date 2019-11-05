Під Дніпром жінка згоріла уві сні разом з будинком: подробиці

У Кривому Розі Дніпропетровської області в ніч на 5 листопада пожежа в приватному будинку забрала життя його власниці.

З вогнем боролися протягом двох годин. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під Дніпром жінка згоріла уві сні разом з будинком ngzt.ru

Повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Софіївська надійшло до Служби порятунку близько 23:20. За вказаною адресою миттєво було направлено вогнеборців 14-й і 26-й державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, пожежники встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки без ознак життя.

В 00:17 пожежа локалізована і в 2:01 ліквідована. Вогнем знищено дах будинку, внутрішнє оздоблення стін, меблі та домашні речі. Загальна площа пожежі 48 кв. м.

До ліквідації пожежі залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

У Кривому Розі горів приватний будинок ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі горів приватний будинок ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Кривому Розі горів приватний будинок ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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