У Новомосковську Дніпропетровської області затримали 37-річну громадянку Російської Федерації з наркотиками.

В кишені куртки жінки працівники кримінальної поліції виявили пакет з марихуаною під час поверхневого огляду. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Росіянці загрожує обмеження волі на строк до 3 років.

Під Дніпром затримали росіянку з наркотиками ГУНП в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що ввечері 25 жовтня в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії. Вбивство сталося в спецвагоні, під час перевезення ув'язнених

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