Під Дніпром затримали чоловіка, який торгував психотропами. Фото
У Новомосковську Дніпропетровської області поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який організував збут наркотиків.
Під час обшуку правоохоронці вилучили понад чотири тисячі пакетиків з психотропами. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яке було відкрито в лютому цього року. Обшук за місцем проживання фігуранта було проведено правоохоронцями 22 травня.
В результаті обшуку поліція вилучила пакетики з марихуаною, амфетаміном, гашишем та іншими наркотиками, загальною вагою близько трьох кілограмів. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених речовин складає близько 1 мільйона 282 тисяч гривень.
Також були вилучені сім-карти операторів мобільного зв'язку, мобільні телефони, електронні ваги, банківські картки, ноутбуки та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.
Наразі чоловіка затримано. Все вилучене направлено на експертне дослідження. Після проведення якого буде вирішуватися питання про оголошення чоловікові про підозру і обрання запобіжного заходу.
В даний час проводяться заходи, спрямовані на встановлення джерела надходження вилучених наркотичних речовин.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 6-річна дитина врятував матір від передозування наркотиками. Хлопчик став свідком того, як дорослі вживали наркотики.