Під Дніпром затримали чоловіка, який торгував психотропами. Фото

У Новомосковську Дніпропетровської області поліцейські затримали 36-річного чоловіка, який організував збут наркотиків.

Під час обшуку правоохоронці вилучили понад чотири тисячі пакетиків з психотропами. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, яке було відкрито в лютому цього року. Обшук за місцем проживання фігуранта було проведено правоохоронцями 22 травня.

У наркоторговця знайшли більше 4 тисяч пакетів з психотропами Пресслужба ГУПН в Дніпропетровській області

В результаті обшуку поліція вилучила пакетики з марихуаною, амфетаміном, гашишем та іншими наркотиками, загальною вагою близько трьох кілограмів. За цінами "чорного ринку" вартість вилучених речовин складає близько 1 мільйона 282 тисяч гривень.

Також були вилучені сім-карти операторів мобільного зв'язку, мобільні телефони, електронні ваги, банківські картки, ноутбуки та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.

У наркоторговця знайшли більше 4 тисяч пакетів з психотропами Пресслужба ГУПН в Дніпропетровській області

Наразі чоловіка затримано. Все вилучене направлено на експертне дослідження. Після проведення якого буде вирішуватися питання про оголошення чоловікові про підозру і обрання запобіжного заходу.

В даний час проводяться заходи спрямовані на встановлення джерела надходження вилучених наркотичних речовин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 6-річна дитина врятував матір від передозування наркотиками. Хлопчик став свідком того, як дорослі вживали наркотики.

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