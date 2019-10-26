Під Дніпром засуджений вбив нацгвардійця під час перевезення

Увечері 25 жовтня в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії.

Вбивство сталося в спецвагоні, під час перевезення ув'язнених, передає пресслужба Центрального територіального управління Національної гвардії.

Загиблий військовий НГУ Пресслужба Територіального управління НГУ

"25 жовтня 2019 року біля 21 год. 30 хв. на шляху проходження залізничної варти за маршрутом "Дніпро – Кривий Ріг", громадянин, засуджений до довічного позбавлення волі за вчинення кримінального злочину скоїв напад на посадових осіб варти з метою їх обеззброєння і подальшої втечі", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що нападника вдалося знешкодити і обеззброїти, проте один з конвоїрів був смертельно поранений.

За фактом події призначено службове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Дніпровський апеляційний суд розглянув скаргу засудженого за вбивство двох патрульних в Дніпрі Олександра Пугачова і залишив в силі рішення суду першої інстанції. Колегія суддів відмовилася змінити покарання у вигляді довічного ув'язнення.

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