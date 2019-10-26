Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Дніпром засуджений вбив нацгвардійця під час перевезення

4.2т Читати матеріал російською

Увечері 25 жовтня в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії.

Вбивство сталося в спецвагоні, під час перевезення ув'язнених, передає пресслужба Центрального територіального управління Національної гвардії.

Загиблий військовий НГУ

Загиблий військовий НГУ

Пресслужба Територіального управління НГУ

"25 жовтня 2019 року біля 21 год. 30 хв. на шляху проходження залізничної варти за маршрутом "Дніпро – Кривий Ріг", громадянин, засуджений до довічного позбавлення волі за вчинення кримінального злочину скоїв напад на посадових осіб варти з метою їх обеззброєння і подальшої втечі", – сказано в повідомленні.

Новини
Втік з колонії: в Кривому Розі затримали небезпечного злочинця

Відзначається, що нападника вдалося знешкодити і обеззброїти, проте один з конвоїрів був смертельно поранений.

За фактом події призначено службове розслідування.

Новини
У гонитві за злочинцем: на Полтавщині трагічно загинула молода поліцейська. Фото патрульної

Раніше OBOZREVATEL писав, що Дніпровський апеляційний суд розглянув скаргу засудженого за вбивство двох патрульних в Дніпрі Олександра Пугачова і залишив в силі рішення суду першої інстанції. Колегія суддів відмовилася змінити покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
Національна гвардія вбивство
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
28
2
Смішно
0
Цікаво
14
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Погибших Военных на Украине за этот год превысил 542человека обогнав Афганистан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Борисс Робот
Борисс Робот
Драго Кувалда, а мы что на перегонки с Афганистаном...???
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel