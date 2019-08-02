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Під Дніпром задушили жінку: моторошні подробиці

1.6т Читати матеріал російською

На Дніпропетровщині в приватному будинку знайшли тіло пенсіонерки.

Жінці було 82 роки. Про це повідомляє УНН.

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На Дніпропетровщині вбили бабусю через гроші

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Труп пенсіонерки виявив соціальний працівник, який прийшов провідати жінку. На її тілі виявлені сліди задушення.

З будинку покійної було викрадено всі грошові заощадження. Сума вкрадених грошей не уточнюється.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на півдні Африки жорстоко вбили туриста з України.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро крадуть гроші вбивство
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