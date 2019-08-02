Під Дніпром задушили жінку: моторошні подробиці

На Дніпропетровщині в приватному будинку знайшли тіло пенсіонерки.

Жінці було 82 роки. Про це повідомляє УНН.

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Труп пенсіонерки виявив соціальний працівник, який прийшов провідати жінку. На її тілі виявлені сліди задушення.

З будинку покійної було викрадено всі грошові заощадження. Сума вкрадених грошей не уточнюється.

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