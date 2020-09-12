Під Дніпром водій розбив ущент авто об дерево і дивом вижив. Фото

Софія Закревська Події 12:30, 12.09.2020 Оновлено: 12:52, 12.09.2020

У суботу, 12 вересня, біля селища Черкаське Дніпропетровської області трапилася серйозна ДТП.

Легковий автомобіль на великій швидкості влетів у дерево. Фото з місця аварії опублікували в місцевому Telegram-каналі "Х***ий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Машина на швидкості влетіла в дерево.
Telegram-канал "Х***ий Дніпро"

Сильний удар припав на праву передню частину транспортного засобу. Машина отримала значні пошкодження.

Водієві легковика дивом вдалося вижити. Він отримав травми середнього ступеня тяжкості і був госпіталізований до лікарні. Всі деталі події зараз встановлюються.

Автомобіль отримав серйозні пошкодження.
Telegram-канал "Х***ий Дніпро"
Постраждалого з травмами доставили до лікарні.
Telegram-канал "Х***ий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині копи побили невинного, вибиваючи зізнання. Медиків на місце події викликала мати постраждалого.

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