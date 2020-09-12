Під Дніпром водій розбив ущент авто об дерево і дивом вижив. Фото

У суботу, 12 вересня, біля селища Черкаське Дніпропетровської області трапилася серйозна ДТП.

Легковий автомобіль на великій швидкості влетів у дерево. Фото з місця аварії опублікували в місцевому Telegram-каналі "Х***ий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Сильний удар припав на праву передню частину транспортного засобу. Машина отримала значні пошкодження.

Водієві легковика дивом вдалося вижити. Він отримав травми середнього ступеня тяжкості і був госпіталізований до лікарні. Всі деталі події зараз встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині копи побили невинного, вибиваючи зізнання. Медиків на місце події викликала мати постраждалого.

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