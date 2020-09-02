У вівторок, 1 вересня, близько 22:00 на автодорозі Кіровоград-Запоріжжя чоловік не зупинився на вимогу поліцейського, продовжив рух і травмував патрульного.

В результаті постраждав працівник сектора реагування патрульної поліції Томаківського відділення поліції, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на автодорозі поліцейські помітили автомобіль "ГАЗ-2410", який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів водій несподівано почав рух, в результаті чого наїхав на поліцейського і той отримав травму ноги.

Під Дніпром водій намагався втекти та наїхав на поліцейського. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

50-річного порушника доставили в Томаківське відділення поліції та затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відзначимо, що за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу). Чоловікові загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років.

Під Дніпром водій наїхав на поліцейського. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

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