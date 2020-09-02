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Під Дніпром водій намагався втекти та наїхав на поліцейського. Фото

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
1,1 т.
Під Дніпром водій намагався втекти та наїхав на поліцейського. Фото

Під Дніпром водій намагався втекти та наїхав на поліцейського.

У вівторок, 1 вересня, близько 22:00 на автодорозі Кіровоград-Запоріжжя чоловік не зупинився на вимогу поліцейського, продовжив рух і травмував патрульного.

В результаті постраждав працівник сектора реагування патрульної поліції Томаківського відділення поліції, повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, на автодорозі поліцейські помітили автомобіль "ГАЗ-2410", який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів водій несподівано почав рух, в результаті чого наїхав на поліцейського і той отримав травму ноги.

Під Дніпром водій намагався втекти та наїхав на поліцейського. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Під Дніпром водій намагався втекти та наїхав на поліцейського. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

50-річного порушника доставили в Томаківське відділення поліції та затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відзначимо, що за даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу). Чоловікові загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до двох років.

Під Дніпром водій наїхав на поліцейського. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Під Дніпром водій наїхав на поліцейського. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

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