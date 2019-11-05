Головна Новини
5 листопада • оновлено в 14:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Під Дніпром вихователька ясел вигнала 2-річну дитину на вулицю

1.5т Читати матеріал російською

У Нікополі Дніпропетровської області 4 листопада 2-річного вихованця ясел залишили після прогулянки "у виховних цілях" одного на вулиці.

Інцидент стався в дитячому саду №36 "Сонечко". Про це повідомила мама малюка Alyona Shamotina на сторінці громадської організації "Прихист" в Facebook.

Під Дніпром вихователі ясел вигнали 2-річну дитину на вулицю

Під Дніпром вихователі ясел вигнали 2-річну дитину на вулицю

ruinformer.com

Новини
Жорстокі ігри: як діти Дніпра калічать себе заради забави

Як розповіла учасниця спільноти, дитину не впустили в приміщення після прогулянки разом з групою. Щоб провчити малюка за погану поведінку, вихователька і няня залишили його одного за дверима на холоді. Перелякану дитину, блукаючу у дворі, знайшла двірниця. Вона ж і повідомила батькам про те, що трапилося.

Скріншот

Скріншот

Facebook громадської організації "Прихист"

Ситуацію прокоментувала начальниця відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

Скріншот

Скріншот

Facebook громадської організації "Прихист"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром згвалтували дитину. Чоловік вчинив злочин проти дочки своєї знайомої, поки останньої не було вдома. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждала дитина дитячий садок скандали
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
та за таке не виговор а строрк потрібно давати
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel