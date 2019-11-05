Під Дніпром вихователька ясел вигнала 2-річну дитину на вулицю

У Нікополі Дніпропетровської області 4 листопада 2-річного вихованця ясел залишили після прогулянки "у виховних цілях" одного на вулиці.

Інцидент стався в дитячому саду №36 "Сонечко". Про це повідомила мама малюка Alyona Shamotina на сторінці громадської організації "Прихист" в Facebook.

Під Дніпром вихователі ясел вигнали 2-річну дитину на вулицю ruinformer.com

Як розповіла учасниця спільноти, дитину не впустили в приміщення після прогулянки разом з групою. Щоб провчити малюка за погану поведінку, вихователька і няня залишили його одного за дверима на холоді. Перелякану дитину, блукаючу у дворі, знайшла двірниця. Вона ж і повідомила батькам про те, що трапилося.

Скріншот Facebook громадської організації "Прихист"

Ситуацію прокоментувала начальниця відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

Скріншот Facebook громадської організації "Прихист"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром згвалтували дитину. Чоловік вчинив злочин проти дочки своєї знайомої, поки останньої не було вдома. Йому загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

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