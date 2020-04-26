У Дніпропетровській області за добу виявили 54 нових випадків зараження коронавірусом.

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Головним осередком нового спалаху коронавірусу стали реабілітаційні центри в передмісті Дніпра. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної ради.

У Дніпровському районі – 45 нових випадків, у Кривому Розі – шість, Петропавлівський район – один, Тернівка – один, в Павлограді та Павлоградському – два.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в одному з реабілітаційних центрів виявили 40 інфікованих, в іншому – шість. За попередніми даними, всі мешканці реабілітаційних центрів заразилися через контакти з релігійним зборами в Першотравенську.

Під Дніпром в реабілітаційних центрах спалахнув коронавірус pravda.com.ua

На даний момент загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по Дніпропетровській області – 294. У Дніпрі нових випадків за останню добу виявлено не було.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з'явився онлайн-карта з переліком місць, в яких були підтверджені випадки зараження коронавірусів. Карта доступна на сайті Дніпровського міської ради.