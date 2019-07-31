У Кривому Розі в лікарню заповзла величезна змія. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня виявили величезну змію в міській лікарні.

Плазуна знайшли на території Центру первинної медико-санітарної допомоги №5, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Служба порятунку швидко відреагувала на виклик і прибула на місце події.

Рятувальники обстежили територію і виловили змію, довжиною 0,8 метра.

Після цього плазуна вивезли за межі міста.

Виловили змію ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Виловили змію ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром знайшли тіло повішеної жінки.

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