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У Кривому Розі в лікарню заповзла величезна змія. Фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня виявили величезну змію в міській лікарні.

Плазуна знайшли на території Центру первинної медико-санітарної допомоги №5, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Служба порятунку швидко відреагувала на виклик і прибула на місце події.

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Рятувальники обстежили територію і виловили змію, довжиною 0,8 метра.

Після цього плазуна вивезли за межі міста.

Виловили змію

Виловили змію

ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Виловили змію

Виловили змію

ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром знайшли тіло повішеної жінки.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
0.8 метра - ну просто таки огромная змея)
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Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
та хрен там .ремень из нее сделали.любители природы.ржунемагу
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