У Кривому Розі в лікарню заповзла величезна змія. Фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 31 липня виявили величезну змію в міській лікарні.
Плазуна знайшли на території Центру первинної медико-санітарної допомоги №5, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Служба порятунку швидко відреагувала на виклик і прибула на місце події.
Рятувальники обстежили територію і виловили змію, довжиною 0,8 метра.
Після цього плазуна вивезли за межі міста.
Виловили змію
ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Виловили змію
ГУ ДСНС у Дніпропетровській області
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром знайшли тіло повішеної жінки.
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