Під Дніпром в багатоповерхівці вогонь охопив декілька поверхів: рятувальники евакуювали людей

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області 29 вересня сталася пожежа в багатоповерховому будинку.

Подія трапилася на вулиці Гетьманській о 19:00. Вогонь охопив балкони з шостого по дев'ятий поверх, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, рятувальники евакуювали двох жителів за допомогою автодрабини та по сходових маршах.

Вогонь пошкодив балкони чотирьох квартир на площі 110 кв.м., а також домашнє майно в кімнаті квартири, розташованої на сьомому поверсі, на площі 18 кв.м. Загальна площа пожежі склала 128 кв.м.

У пресслужбі повідомили, що пожежа локалізована о 20:17 та ліквідована о 20:33.

Відзначимо, що загиблих і постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучено 15 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі масово горіли легкові автомобілі. Перша пожежа сталася у дворі багатоповерхівки на вулиці Богдана Хмельницького.