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15 травня • оновлено в 12:17
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Під Дніпром у річці потонула дитина: рятувальники не можуть знайти тіло

6.6т
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У місті Жовті Води Дніпропетровської області п'ятеро дітей стрибали з технічного мосту в річку Жовта. В результаті один із хлопчиків не виринув з води.

Подія трапилася 14 травня близько 19:00. За зазначеною адресою були направлені рятувальники і виявили на березі речі дитини близько 11 років, передає пресслужба Головного управління з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Свідки показали куди стрибнув хлопчик, проте потерпілого досі знайти не вдалося. Пошуки дитини продовжують п'ятеро працівників ДСНС України в Дніпропетровській області.

У Жовтих Водах потонула дитина

У Жовтих Водах потонула дитина

dp.dsns.gov.ua

У Жовтих Водах потонула дитина

У Жовтих Водах потонула дитина

dp.dsns.gov.ua

У Жовтих Водах потонула дитина

У Жовтих Водах потонула дитина

dp.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, у Дніпрі неподалік від Набережної Перемоги на риболовецькій кладці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Труп перебував у 25 метрах від берега.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
померла дитина
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