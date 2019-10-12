Під Дніпром у маршрутки на ходу відірвало колеса: відео з місця жахливої ДТП

У селі Краснопілля Дніпропетровської області 12 жовтня маршрутне таксі на ходу втратило задній міст.
Інцидент стався на маршруті №55. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".
У Дніпрі маршрутка на ходу втратила задні колеса
Telegram-канал "Х***вий Дніпро"
Аварія трапилася на вулиці Новошкільна. У результаті екстреного гальмування маршрутку занесло на зустрічну смугу. Інформація про постраждалих на даний момент відсутня.
Рух транспорту на цій ділянці ускладнений.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліція влаштувала погоню зі стріляниною. Правоохоронці переслідували підозрюваних у побитті таксиста і викраденні автомобіля. На проспекті Свободи, недалеко від Кайдацького мосту, автомобіль заблокували, а злочинців затримали.
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