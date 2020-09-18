Під Дніпром у ДТП з переворотом постраждав чоловік

Аліна Рашевська Події 08:24, 18.09.2020

У четвер, 17 вересня, на трасі Дніпро-Запоріжжя в районі селища міського типу Солоне автомобіль Fiat Doblo потрапив в аварію.

Водій іномарки не впорався з керуванням, внаслідок чого машина кілька разів перекинулася. ДТП трапилася близько 19:30, повідомляє Інформатор.

В результаті чоловік отримав удари і закриту черепно-мозкову травму. Йому надали медичну допомогу на місці, проте від госпіталізації потерпілий відмовився.

ДТП під Дніпром.
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині жінка "під кайфом" і з психотропами їздила містом

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