Під Дніпром у ДТП з переворотом постраждав чоловік

У четвер, 17 вересня, на трасі Дніпро-Запоріжжя в районі селища міського типу Солоне автомобіль Fiat Doblo потрапив в аварію.

Водій іномарки не впорався з керуванням, внаслідок чого машина кілька разів перекинулася. ДТП трапилася близько 19:30, повідомляє Інформатор.

В результаті чоловік отримав удари і закриту черепно-мозкову травму. Йому надали медичну допомогу на місці, проте від госпіталізації потерпілий відмовився.

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