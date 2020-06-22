Під Дніпром трапилася масштабна пожежа на території заводу. Фото з місця НП

У понеділок, 22 червня, в селі Кам'янка Дніпропетровської області загорівся один з цехів на території заводу будівельного кріплення.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 7:16. Вогонь швидко охопив усе приміщення, а щільний чорний дим було видно з відстані кількох кілометрів, повідомляє Інформатор.

На місце події було направлено дві чергові бригади рятувальників. До моменту їх прибуття площа пожежі в цеху становила близько 200 м. кв.

Пожежа під Дніпром Інформатор

Пожежа під Дніпром Інформатор

На ліквідацію пожежі у надзвичайників пішло близько півтори години. За цей час вогонь знищив все, що було в цеху, на загальній площі в 300 м. кв.

В результаті події ніхто не постраждав. Причина пожежі на дані момент невідома.

Пожежа під Дніпром Інформатор

Пожежа під Дніпром Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині під час пожежі в багатоповерхівці загинув підліток.