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Під Дніпром трапилася масштабна пожежа на території заводу. Фото з місця НП

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Події
709
Під Дніпром трапилася масштабна пожежа на території заводу. Фото з місця НП

Пожежа під Дніпром

У понеділок, 22 червня, в селі Кам'янка Дніпропетровської області загорівся один з цехів на території заводу будівельного кріплення.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 7:16. Вогонь швидко охопив усе приміщення, а щільний чорний дим було видно з відстані кількох кілометрів, повідомляє Інформатор.

На місце події було направлено дві чергові бригади рятувальників. До моменту їх прибуття площа пожежі в цеху становила близько 200 м. кв.

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром Інформатор

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром Інформатор

На ліквідацію пожежі у надзвичайників пішло близько півтори години. За цей час вогонь знищив все, що було в цеху, на загальній площі в 300 м. кв.

В результаті події ніхто не постраждав. Причина пожежі на дані момент невідома.

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром Інформатор

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині під час пожежі в багатоповерхівці загинув підліток.

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