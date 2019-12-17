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17 грудня • оновлено в 11:29
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Під Дніпром страшна пожежа знищила ціле кафе: вогняні фото й відео

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У Павлограді Дніпропетровської області 17 грудня загорілося кафе в готельно-ресторанному комплексі "Смерекова хата".

Подія трапилася о 3:57. На місце відразу ж прибула Служба порятунку, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Пожежа в Павлограді

Пожежа в Павлограді

Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Як з'ясувалося, на території комплексу повністю згоріло двоповерхове окреме дерев'яне кафе.

До гасіння полум'я було залучено 27 осіб особового складу та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежу локалізували о 05:40 та ліквідували в 6:12.

Зазначимо, що загиблих і потерпілих немає. Правоохоронці встановлюють причину інциденту.

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Пожежа в Павлограді

Пожежа в Павлограді

Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі на Набережній Перемоги Merсedes в'їхав у електроопору і зніс її. Слідом у перше авто в'їхала Toyota. Mercedes згорів, його водій загинув.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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