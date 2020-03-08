Під Дніпром сталося лобове зіткнення маршрутки і Mazda: 5 осіб постраждало

У суботу, 7 березня, в Павлограді Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса "РУТА" і автомобіля Mazda 6.

О 18:36 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Полтавській. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що сталося зіткнення автобуса "РУТА", який рухався міським маршрутом і перевозив 15 пасажирів, і автомобіля Mazda 6.

В результаті події постраждав водій легковика та 4 пасажири автобуса. Щоб попередити займання співробітники ДСНС від'єднали клеми акумулятора легкового автомобіля.

ДТП в Павлограді Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

ДТП в Павлограді Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

До прибуття підрозділу ДСНС з місця події співробітниками швидкої медичної допомоги госпіталізовано 5 осіб. Пізніше в лікарні самостійно звернулися ще 6 осіб.

Водій легкового автомобіля знаходиться в реанімації у важкому стані. 35-річна пасажирка автобуса знаходиться в хірургічному відділенні в стані середньої тяжкості. Також в стані середньої тяжкості в хірургічному відділенні знаходиться 13-річна дівчинка.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії по встановленню обставин ДТП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на перехресті проспектів Олександра Поля і Пилипа Орлика сталася аварія. Автомобіль BMW врізався в карету швидкої допомоги.

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