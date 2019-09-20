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20 вересня • оновлено в 11:28
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Під Дніпром сталася жорстка ДТП з переворотом: в мережі з'явилося відео

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У Кам'янському Дніпропетровської області 20 вересня на проспекті Героїв АТО автомобіль Audi на високій швидкості влетів в Lanos.

ДТП сталася неподалік від магазину АТБ близько 7 ранку. Від удару Lanos перекинувся на бік, пошкодивши залізну огорожу, повідомили в Facebook-групі "Просто Дніпродзержинськ" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Кам'янському сталося ДТП з переворотом

У Кам'янському сталося ДТП з переворотом

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Аварія сталася на ділянці дороги з одностороннім рухом. Очевидці відзначають, що за кермом іномарки перебувала жінка, а водій Lanos перебував в стані алкогольного сп'яніння.

В результаті зіткнення обидва автомобілі отримали сильні пошкодження. Інцидент обійшовся без людських жертв.

Самі учасники ДТП не особливо засмучені з приводу того, що сталося, і під час слідчого огляду місця аварії розпивали спиртне, слухали музику і танцювали.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром сталася серйозна ДТП з постраждалими. В Іларіоновому автомобіль "Opel Omega" з'їхав з проїжджої частини і врізався в дерево. В результаті зіткнення постраждали двоє людей, які перебували в автомобілі. Пасажирку вирізали співробітники ДСНС.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія поліція
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