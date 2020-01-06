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6 січня • оновлено в 14:47
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Софія Ковнір

Під Дніпром сталася жорстка ДТП: є постраждалі. Фото

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На трасі М-29 Харків-Сімферополь Новомосковського району Дніпропетровської області вранці, 6 січня, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Повідомлення про ДТП надійшло о 5:38, повідомили в пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.

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ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

На місце події прибули рятувальники. Як з'ясувалося, водій позашляховика SsangYong Rexton не впорався з керуванням і вилетів в кювет.

В результаті постраждали три людини. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували постраждалих з понівеченого автомобіля.

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ДТП під Дніпром

ДТП під Дніпром

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Відзначимо, що на даний момент постраждалих госпіталізовано до медичних закладів та їх стан важкий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Дніпра чоловік побив лікаря швидкої допомоги.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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