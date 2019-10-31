Під Дніпром сталася жахлива ДТП: поліція просить допомогти в упізнанні. Фото 18+

На об'їзній дорозі Новомосковська Дніпропетровської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув пішохід.

Аварія сталася близько 19:00 30 жовтня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

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Під Дніпром сталося жахливе ДТП Прес-служба поліції Дніпропетровської області

Повідомляється, що водій автомобіля "Ford Sierra" рухався з боку автодороги М-04 Знам'янка-Луганськ-Ізварине в напрямку автодороги М-29 Харків-Красноград-Перещепине і допустив наїзд на пішохода.

Від отриманих травм 50-річний чоловік загинув на місці.

В даний час поліція встановлює його особу і звертається до всіх, хто дізнався чоловіка, з проханням повідомити про це по телефону "102".

Поліція просить допомогти впізнати загиблого Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 30 жовтня один з прокурорів обласної прокуратури потрапив в ДТП – його автомобіль перекинувся. Відзначається, що чиновник керував транспортним засобом в нетверезому стані.

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