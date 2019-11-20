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20 листопада • оновлено в 13:22
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

Під Дніпром сталася смертельна НП на шахті: подробиці

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У Марганці Дніпропетровської області 18 листопада під час роботи на шахті загинув працівник.

У 33-річного загиблого залишилися дружина і неповнолітня дитина, повідомили в Facebook-групі "Типовий Марганець".

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Як стало відомо, чоловік працював на очисному забої шахти №8. Смертельний випадок стався при посадкових роботах.

Зараз комісія спеціального розслідування інспекції державної праці з'ясовує всі обставини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шахті "Ювілейна" в Кривому Розі загинули двоє гірників.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
шахти шахтарі смерть
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