Під Дніпром сталася смертельна НП на шахті: подробиці

У Марганці Дніпропетровської області 18 листопада під час роботи на шахті загинув працівник.

У 33-річного загиблого залишилися дружина і неповнолітня дитина, повідомили в Facebook-групі "Типовий Марганець".

Під Дніпром загинув шахтар Вчасно

Як стало відомо, чоловік працював на очисному забої шахти №8. Смертельний випадок стався при посадкових роботах.

Зараз комісія спеціального розслідування інспекції державної праці з'ясовує всі обставини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шахті "Ювілейна" в Кривому Розі загинули двоє гірників.

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