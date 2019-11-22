Під Дніпром спалахнув гуртожиток: є постраждалі

У Покрові Дніпропетровської області 22 листопада на вулиці Героїв України сталася пожежа в гуртожитку.

Внаслідок займання постраждали четверо мешканців багатоповерхівки. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром спалахнув гуртожиток 24 канал

Повідомлення про пожежу в Службу порятунку "101" надійшло близько 1:22. За вказаною адресою негайно направили два чергових відділення рятувальників.

Після прибуття рятувальників до місця виклику встановлено, що займання виникло в двокімнатній квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового гуртожитку. По сходовій клітці співробітники ДСНС вивели на свіже повітря чотирьох постраждалих, двоє з них – діти, які були оглянуті працівниками швидкої медичної допомоги. З отруєнням їх відвезли в лікарню. Ще двоє дорослих були госпіталізовані з опіками.

До ліквідації пожежі залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на ходу загорівся трамвай з пасажирами. Інцидент трапився на маршруті №1. За словами очевидців, пасажири в паніці вибігли з салону, "як пробка з шампанського".

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