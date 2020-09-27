Під Дніпром спалахнула масштабна лісова пожежа. Фото

Аліна Рашевська Події 12:55, 27.09.2020

У неділю, 27 вересня, неподалік від Дніпра трапилася пожежа в лісовому масиві.

За короткий час вогонь поширився на площі 5,5 га. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

До теперішнього часу вогонь вдалося локалізувати. Гасіння пожежі триває. На місці працюють 35 рятувальників і 10 одиниць техніки.

Вогонь поширився на площі 5,5 га.
ДСНС України

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві в квартирі трапилася велика пожежа.

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