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Під Дніпром сім'я потрапила до лікарні через отруєння дикими грибами

Софія Закревська
Софія Закревська
Події
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Під Дніпром сім'я потрапила до лікарні через отруєння дикими грибами

Під Дніпром сім'я потрапила до лікарні через отруєння дикими грибами. Колаж

У Кам'янському Дніпропетровської області ціла сім'я отруїлася дикими грибами, зібраними в лісосмузі біля села Куліші.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі Дніпропетровської області, кам'янчани збирали маслюки, опеньки і білі гриби в п'ятницю, 4 вересня. Після цього близько 20:00 вжили їх в їжу, попередньо відваривши та обсмажити.

Перші симптоми отруєння – нудота, болі в животі, багаторазова блювота і розлад шлунка – у сім'ї з'явилися на наступний день. Тоді ж постраждалі звернулися за допомогою до медиків. Жінку та її 13-річну дочку у важкому стані доставили до лікарні. Чоловік, у якого спостерігалися ті ж симптоми, від госпіталізації відмовився. Зараз він перебуває під наглядом лікарів.

У Держпродспоживслужбі нагадують про небезпеку вживання дикорослих грибів. Кращий спосіб убезпечити себе від можливих ризиків – їсти тільки штучно вирощені гриби, які продають у супермаркетах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині зафіксовано масовий мор бджіл, в мережі говорять про отрути. Жителі Орловщини звинувачують у трагедії місцевих фермерів.

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