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14 листопада • оновлено в 12:41
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Світлана Коваленко
Світлана Коваленко

Під Дніпром школярі обікрали церкву

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У Новомосковську Дніпропетровської області двоє 12-річних хлопців вкрали пожертви прихожан з місцевої церкви.

Крадіжку було вчинено 9 листопада, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Новомосковську двоє школярів обікрали церкву

У Новомосковську двоє школярів обікрали церкву

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"9 листопада двоє хлопців зайшли в місцеву церкву і викрали із скрині пожертви прихожан. 13 листопада особи злодіїв були встановлені – ними виявилися 12-річні місцеві жителі", – сказано в повідомленні.

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Правоохоронці доставили підлітків до відділу поліції і викликали їх батьків.

Школярі повідомили, що витратили вкрадені гроші на ігри в дитячому розважальному центрі.

Їх батьки притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Для прийняття остаточного рішення щодо інциденту матеріали будуть направлені до суду.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в одному з сіл Томаківського району Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в крадіжках з автомобілів. Під час останнього задокументованого епізоду чоловік вкрав техніку і два ящика з піцою.

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Автор
Світлана Коваленко Світлана Коваленко
Місце
Україна Дніпро
Тег
поліція
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