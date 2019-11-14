Під Дніпром школярі обікрали церкву

У Новомосковську Дніпропетровської області двоє 12-річних хлопців вкрали пожертви прихожан з місцевої церкви.

Крадіжку було вчинено 9 листопада, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Новомосковську двоє школярів обікрали церкву Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"9 листопада двоє хлопців зайшли в місцеву церкву і викрали із скрині пожертви прихожан. 13 листопада особи злодіїв були встановлені – ними виявилися 12-річні місцеві жителі", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці доставили підлітків до відділу поліції і викликали їх батьків.

Школярі повідомили, що витратили вкрадені гроші на ігри в дитячому розважальному центрі.

Їх батьки притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Для прийняття остаточного рішення щодо інциденту матеріали будуть направлені до суду.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в одному з сіл Томаківського району Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється в крадіжках з автомобілів. Під час останнього задокументованого епізоду чоловік вкрав техніку і два ящика з піцою.

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