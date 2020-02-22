Під Дніпром рятувальники виносили дітей з палаючого гуртожитку. Фото

У п'ятницю, 21 лютого, в Павлограді Дніпропетровської області сталася пожежа в гуртожитку.

О 20:22 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в гуртожитку на вулиці Будівельній. Про це повідомили в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники встановили, що пожежа виникла в житловій кімнаті на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежні за допомогою саморятівників Dräger і апаратів на стислому повітрі врятували 10 осіб, з них 3 дитини – 15 річну дівчинку, 5-річного і однорічного хлопчиків.

Стан здоров'я задовільний, їх не госпіталізували. Загиблих і постраждалих немає.

Вогонь знищив домашні речі в кімнаті на 4 поверсі, пошкоджено вікно кімнати на 5 поверсі і перекриття даху гуртожитку. Загальна площа пожежі становить 23 квадратних метрів.

Пожежні врятували десять чоловік, троє з них діти Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежні врятували десять чоловік, троє з них діти Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежні врятували десять чоловік, троє з них діти Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

До ліквідації були залучено 16 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на території приватного сектора сталася велика пожежа. Полум'я охопило всю площу будинку і подвір'я.

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