Під Дніпром зник 10-річний хлопчик: фото і прикмети

У Новомосковську Дніпропетровської області зник 10-річний Богдан Носков.

Хлопчик пішов з дому 22 жовтня, і досі не відомо, де він є, повідомляють у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Зниклий Богдан Носков Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці з'ясували, що востаннє його бачили в цей день о 15:00.

Близько 16:00 хлопчик пішов на спортивну секцію з футболу до школи № 7 в Новомосковську. Після занять він вийшов з території школи. Пізніше схожого за описом хлопця бачили біля заправки, коли він ішов у напрямку центру міста. Після цього дитина додому не повернулася.

25 жовтня батько хлопчика звернувся до всіх небайдужих громадян, щоб вони звернули увагу на прикмети і повідомили будь-яку інформацію, яка допомогла б знайти сина.

Наразі поліцейські відпрацювали залізничну станцію і автостанцію Новомосковська, ведеться цілодобове відпрацювання мікрорайону "Решкут", де живе родина хлопця. Також перевіряються будівельні майданчики і закинуті будівлі на території міста. До пошуків залучили кінологів, військових і волонтерів.

Прикмети дитини: на вигляд – 8-9 років, волосся світле коротке, очі блакитні, зріст близько 150 см. Був вдягнений у спортивний костюм темного кольору і сіру куртку.

За наявності будь-якої інформації про зниклу дитину прохання повідомити в поліцію за такими телефонами: (068) 491-16-16, (098) 242-58-03, (056) 93-7-31-66 або 102.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі розшукують жінку, яка спочатку звернулася до лікарів по допомогу для маленької дитини, а потім зникла разом із нею в невідомому напрямку. За словами очевидців, жінка сама побила дитину.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!