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23 грудня • оновлено в 11:32
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Аліна Рашевська

Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка

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У селищі міського типу Іларіонове Дніпропетровської області 22 грудня загорівся приватний будинок.

З палаючого приміщення не встиг вибратися молодий чоловік. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка

Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка

Відомості-Україна

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У Дніпрі масштабна пожежа знищила цілий склад: палаючі фото та відео

Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" близько 13:49. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 35-річний брат власника будинку.

Пожежу повністю ліквідували о 14:30. На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка

Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася НП в дитячій лікарні. Її причиною стало коротке замикання в холодильнику.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа смерть
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