У селищі міського типу Іларіонове Дніпропетровської області 22 грудня загорівся приватний будинок.
З палаючого приміщення не встиг вибратися молодий чоловік. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка
Відомості-Україна
Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" близько 13:49. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 35-річний брат власника будинку.
Пожежу повністю ліквідували о 14:30. На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася НП в дитячій лікарні. Її причиною стало коротке замикання в холодильнику.
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