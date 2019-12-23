У селищі міського типу Іларіонове Дніпропетровської області 22 грудня загорівся приватний будинок.

З палаючого приміщення не встиг вибратися молодий чоловік. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка Відомості-Україна

Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" близько 13:49. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 35-річний брат власника будинку.

Пожежу повністю ліквідували о 14:30. На місці події працювали 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Під Дніпром пожежа забрала життя молодого чоловіка ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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