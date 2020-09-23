Під Дніпром пожежа в багатоповерхівці забрала життя жінки

Аліна Рашевська Події 07:31, 23.09.2020

У середу, 23 вересня, в селищі міського типу Слобожанське Дніпропетровської області трапилася пожежа в п'ятиповерхівці.

З палаючої квартири на першому поверсі не встигла вибратися її власниця. Бездиханне тіло 82-річної жінки виявили рятувальники під час ліквідації займання, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м. кв. 12 рятувальників боролися з ним близько години.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі в завалах після пожежі виявили людські останки.

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