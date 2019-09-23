Під Дніпром пожежа в багатоповерхівці забрала життя чоловіка

У Марганці Дніпропетровської області 22 вересня горів багатоповерховий будинок на вулиці Лесі Українки.
Займання сталося близько опівночі на другому поверсі житлового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Під Дніпром під час пожежі загинув чоловік
Колаж
Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 3 кв. метри. Причина спалаху поки невідома.
Під час пожежі загинув 50-річний власник квартири.
В 00:06 вогонь було локалізовано і о 00:20 пожежа була ліквідована.
До ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік помер при загадкових обставинах. 21 вересня біля ломбарду "Капітал" виявили тіло чоловіка в несвідомому стані. Перехожі спробували надати йому допомогу, проте врятувати його не вдалося.
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