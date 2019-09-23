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23 вересня • оновлено в 10:54
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Під Дніпром пожежа в багатоповерхівці забрала життя чоловіка

1.1т Читати матеріал російською

У Марганці Дніпропетровської області 22 вересня горів багатоповерховий будинок на вулиці Лесі Українки.

Займання сталося близько опівночі на другому поверсі житлового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром під час пожежі загинув чоловік

Під Дніпром під час пожежі загинув чоловік

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Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 3 кв. метри. Причина спалаху поки невідома.

Під час пожежі загинув 50-річний власник квартири.

В 00:06 вогонь було локалізовано і о 00:20 пожежа була ліквідована.

До ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік помер при загадкових обставинах. 21 вересня біля ломбарду "Капітал" виявили тіло чоловіка в несвідомому стані. Перехожі спробували надати йому допомогу, проте врятувати його не вдалося.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа смерть постраждали українці
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