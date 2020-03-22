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22 березня • оновлено в 11:37
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Ігор Кравченко

Під Дніпром посеред степу в автомобілі згоріла людина. Відео

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У суботу, 21 березня, в Петриківському районі біля села Чаплинка згорів легковий автомобіль.

Інформація про спалах надійшла в Службу порятунку о 21:21. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники побачили в степу поблизу дороги автомобіль ВАЗ 2106, з якого йшов дим.

Під час гасіння пожежі, всередині машини пожежні виявили обгоріле тіло. Вогнем пошкоджено транспортний засіб на площі 6 квадратних метрів.

В автомобілі згорів чоловік

В автомобілі згорів чоловік

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

До гасіння пожежі було залучено п'ять чоловік особового складу та одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі з пожежі в багатоповерхівці врятували двох людей. У дев'ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа у квартирі.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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