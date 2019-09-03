Під Дніпром поліція вилучила наркотики на 500 тис. гривень

Поліція вилучила наркотики загальною вартістю близько 500 тис. гривень у Павлограді Дніпропетровської області.

Речовини виявили у двох вихідців з Кривого Рогу, передає пресслужба обласної поліції.

У Павлограді вилучили наркотики на півмільйона Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"У рамках розслідування було встановлено, що чоловіки знімали квартиру в одній з багатоповерхівок по вулиці Ватутіна м. Павлоград. 2 серпня під час обшуку оперативники Павлоградського ОП виявили приготовані для поширення наркотики – опій ацетильований та метадон", – сказано в повідомленні.

Підозрювані, двоє чоловіків 21 і 38 років, поширювали наркотики шляхом "закладок".

Поліція затримала їх.

Повідомляється, що один з чоловіків має судимість за вчинення тяжкого злочину.

Наркотики продавали шляхом "закладок" Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Підозрювані затримані Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в серпні Служба безпеки України затримала 52-річного жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в контрабанді кокаїну. Чоловік привозив небезпечні наркотики з країн Західної Європи і поширював їх по всій території України.

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