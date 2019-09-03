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3 вересня • оновлено в 14:47
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Під Дніпром поліція вилучила наркотики на 500 тис. гривень

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Поліція вилучила наркотики загальною вартістю близько 500 тис. гривень у Павлограді Дніпропетровської області.

Речовини виявили у двох вихідців з Кривого Рогу, передає пресслужба обласної поліції.

У Павлограді вилучили наркотики на півмільйона

У Павлограді вилучили наркотики на півмільйона

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"У рамках розслідування було встановлено, що чоловіки знімали квартиру в одній з багатоповерхівок по вулиці Ватутіна м. Павлоград. 2 серпня під час обшуку оперативники Павлоградського ОП виявили приготовані для поширення наркотики – опій ацетильований та метадон", – сказано в повідомленні.

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Підозрювані, двоє чоловіків 21 і 38 років, поширювали наркотики шляхом "закладок".

Поліція затримала їх.

Повідомляється, що один з чоловіків має судимість за вчинення тяжкого злочину.

Наркотики продавали шляхом "закладок"

Наркотики продавали шляхом "закладок"

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Підозрювані затримані

Підозрювані затримані

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в серпні Служба безпеки України затримала 52-річного жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в контрабанді кокаїну. Чоловік привозив небезпечні наркотики з країн Західної Європи і поширював їх по всій території України.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
наркотики поліція
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