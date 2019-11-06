Під Дніпром поліцейського спіймали на торгівлі боєприпасами

У Дніпропетровській області правоохоронці затримали співробітника поліції за підозрою в незаконній торгівлі боєприпасами.

Чоловіка затримали в середу, 6 листопада, під час передачі партії патронів, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром затримали поліцейського (ілюстрація) zmi.ck.ua

"Синельниківською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Національної поліції в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 КК України (збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу), викрито поліцейського, який збував боєприпаси через мережу Інтернет", – сказано в повідомленні.

За інформацією слідства, затриманий через сайт оголошень в інтернеті двічі продав патрони партіями по 100 і 250 штук.

Під час передачі третьої партії патронів в 350 штук його затримали співробітники КОРДу в Новомосковському районі.

В даний час вирішується питання про передачу матеріалів кримінального провадження до Державного бюро розслідувань, про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

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