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6 листопада • оновлено в 18:02
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Під Дніпром поліцейського спіймали на торгівлі боєприпасами

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У Дніпропетровській області правоохоронці затримали співробітника поліції за підозрою в незаконній торгівлі боєприпасами.

Чоловіка затримали в середу, 6 листопада, під час передачі партії патронів, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Під Дніпром затримали поліцейського (ілюстрація)

Під Дніпром затримали поліцейського (ілюстрація)

zmi.ck.ua

"Синельниківською місцевою прокуратурою спільно зі співробітниками Національної поліції в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 КК України (збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу), викрито поліцейського, який збував боєприпаси через мережу Інтернет", – сказано в повідомленні.

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За інформацією слідства, затриманий через сайт оголошень в інтернеті двічі продав патрони партіями по 100 і 250 штук.

Під час передачі третьої партії патронів в 350 штук його затримали співробітники КОРДу в Новомосковському районі.

В даний час вирішується питання про передачу матеріалів кримінального провадження до Державного бюро розслідувань, про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу.

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Поліцейського підозрюють в торгівлі боєприпасами

Поліцейського підозрюють в торгівлі боєприпасами

Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

Поліцейського підозрюють в торгівлі боєприпасами

Поліцейського підозрюють в торгівлі боєприпасами

Пресслужба прокуратури Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що ДБР почало досудове розслідування справи про викрадення в Києві Mazda 6, в якому підозрюються поліцейські Харкова. Справа розпочата за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція зброя
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что военные что полиция ,Это одна масса военных мразей усраины.
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