Під Дніпром півсотні рятувальників гасили пожежу на складі автозапчастин. Відео

У суботу, 18 січня, в Новоолександрівці Дніпропетровської області спалахнула пожежа на складі автомобільних запчастин.
На складі проводилися зварювальні роботи. Про це повідомив Telergram-канал Х**вый Днепр (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою інформацією, саме через проведення зварювальних робіт і виникла пожежа.
Пожежа на складі автозапчастин
Telegram /Х**вый Днепр
Для ліквідації пожежі було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 46 рятувальників.
Пожежа на складі автозапчастин
Telegram /Х**вый Днепр
Пожежа на складі автозапчастин
Telegram /Х**вый Днепр
На даний момент інформації про потерпілих немає.
Раніше Про писав, що в Дніпрі на підприємстві загорілося компресорне обладнання. Через пожежу вигоріла площа пожежі в 100 квадратних метрів.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!