Під Дніпром півсотні рятувальників гасили пожежу на складі автозапчастин. Відео

У суботу, 18 січня, в Новоолександрівці Дніпропетровської області спалахнула пожежа на складі автомобільних запчастин.

На складі проводилися зварювальні роботи. Про це повідомив Telergram-канал Х**вый Днепр (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, саме через проведення зварювальних робіт і виникла пожежа.

Пожежа на складі автозапчастин Telegram /Х**вый Днепр

Для ліквідації пожежі було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 46 рятувальників.

Пожежа на складі автозапчастин Telegram /Х**вый Днепр

Пожежа на складі автозапчастин Telegram /Х**вый Днепр

На даний момент інформації про потерпілих немає.

Раніше Про писав, що в Дніпрі на підприємстві загорілося компресорне обладнання. Через пожежу вигоріла площа пожежі в 100 квадратних метрів.

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