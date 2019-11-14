Під Дніпром підліток познущався над сліпою жінкою: подробиці

У Покрові Дніпропетровської області 14 листопада малолітній місцевий житель напав на літню жінку в її власному дворі.

Зловмисник вирвав з рук бабусі радоприймач і зник в невідомому напрямку. Про це повідомили в Facebook-спільноті "OrdzhoCity".

Під Дніпром підліток познущався над сліпою жінкою Новини Мурманська

"Годину тому у моєї сусідки, повністю незрячої бабусі, в її ж подвір'ї видерли з рук радіо, каже, якийсь невідомий хлопець. У руках залишився тільки кабель від зарядки", – розповіла авторка публікації.

На місце викликали поліцію. Трохи пізніше з'ясувалося, що напередодні школярі бачили під двором у постраждалої двох хлопців. Один з них – добре відомий в місті завдяки подібним витівкам підліток. Він уже не перший рік промишляє крадіжками, але кожен раз залишається безкарним.

"Йому немає і 16 років, півроку тому він зі спільником побив і пограбував бабусю. Старшого посадили, а цьому нічого", – відзначили в коментарях.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром школярі обікрали церкву. У Новомосковську двоє 12-річних хлопців 9 листопада вкрали пожертви прихожан з місцевої церкви. Школярі повідомили, що витратили вкрадені гроші на ігри в дитячому розважальному центрі.

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