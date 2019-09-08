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8 вересня • оновлено в 12:50
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Під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови

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У Кам'янському підлітки викинули свого однолітка з вікна недобудованої будівлі.

Про це повідомила очевидець Владислава Запорожець в групі "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook. За словами жінки, вона побачила, як хлопець впав з другого поверху, і тут же викликала поліцію і "швидку".

Інцидент стався близько 18:30 години 7 вересня в покинутому дитячому садку на 5 мікрорайоні лівобережжя Кам'янського.

У поліції підтвердили, що хлопець отримав тілесні ушкодження. Зараз інспектори ювенальної превенції Дніпровського відділу поліції проводять перевірку за даним фактом і встановлюють всіх учасників конфлікту.

Про стан потерпілого поки нічого не відомо. За словами свідків, він відбувся незначними травмами.

Під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови
Під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови
Під Дніпром підлітки викинули однолітка з вікна недобудови

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