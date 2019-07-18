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Під Дніпром під час пожежі живцем згоріла жінка

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Опівночі 18-го липня в Покровському районі Кривого Рогу сталась пожежа на території приватного домоволодіння.

Займання виникло в літній кухні. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У Кривому Розі сталася пожежа

У Кривому Розі сталася пожежа

Волинь 24

Вогнем знищено літню кухню, сарай і дах одноповерхового будинку загальною площею 100 кв. м.

Ліквідація пожежі в Кривому Розі

Ліквідація пожежі в Кривому Розі

ГУ ДСНС

Під час ліквідації загоряння вогнегасники виявили обгоріле тіло жінки 1971 року народження.

При пожежі загинула жінка

При пожежі загинула жінка

ГУ ДСНС

До місця події було направлено 14 співробітників особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

На Дніпропетровщині горіло приватне домоволодіння

На Дніпропетровщині горіло приватне домоволодіння

ГУ ГСЧС

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Австралії під час гонки трапилася страшна пожежа.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро пожежа смерть
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