Під Дніпром озброєний водій вантажівки намагався втекти від поліції

Поблизу села Чистополь Дніпропетровської області поліцейські затримали водія вантажівки за підозрою в незаконному поводженні зі зброєю.

Інцидент стався в суботу, 9 листопада, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

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Згідно з повідомленням, поліцейські помітили вантажний автомобіль, який стояв на узбіччі біля лісосмуги.

Правоохоронці вирішили перевірити водія на причетність до незаконної вирубки лісу, проте коли вони наблизилися, вантажівка почала рух.

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Під час переслідування водій викинув із салону автомобіля сумку.

Правоохоронцям вдалося зупинити вантажівку. За кермом виявився місцевий житель 2000 року народження.

У сумці, яку викинули, знайшлись автомат Калашникова і 164 патрона.

Будь-яких пояснень щодо зброї чоловік не надав.

Вилучені предмети направлені на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що правоохоронці затримали в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння обстріляв автомобіль. Місцевий житель здійснив понад 20 пострілів, а потім забарикадувався в своєму будинку.

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