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11 листопада • оновлено в 15:26
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Під Дніпром озброєний водій вантажівки намагався втекти від поліції

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Поблизу села Чистополь Дніпропетровської області поліцейські затримали водія вантажівки за підозрою в незаконному поводженні зі зброєю.

Інцидент стався в суботу, 9 листопада, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Під Дніпром водій вантажівки намагався втекти від поліції (ілюстрація)

Під Дніпром водій вантажівки намагався втекти від поліції (ілюстрація)

karpaty.news

Згідно з повідомленням, поліцейські помітили вантажний автомобіль, який стояв на узбіччі біля лісосмуги.

Правоохоронці вирішили перевірити водія на причетність до незаконної вирубки лісу, проте коли вони наблизилися, вантажівка почала рух.

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Під час переслідування водій викинув із салону автомобіля сумку.

Правоохоронцям вдалося зупинити вантажівку. За кермом виявився місцевий житель 2000 року народження.

У сумці, яку викинули, знайшлись автомат Калашникова і 164 патрона.

Будь-яких пояснень щодо зброї чоловік не надав.

Вилучені предмети направлені на експертизу.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Поліцейські виявили на дорозі автомат і боєприпаси

Поліцейські виявили на дорозі автомат і боєприпаси

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Вилучені предмети направлено на дослідження

Вилучені предмети направлено на дослідження

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Водій пояснень щодо зброї не дав

Водій пояснень щодо зброї не дав

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що правоохоронці затримали в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння обстріляв автомобіль. Місцевий житель здійснив понад 20 пострілів, а потім забарикадувався в своєму будинку.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція зброя
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