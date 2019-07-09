ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Під Дніпром обвалилася будівля і вбила чоловіка: фото з місця НП

1.3тЧитати матеріал російською

8 липня на Дніпропетровщині під час демонтажу впала будівля Центральної збагачувальної фабрики "Павлоградська".

Нещасний випадок трапився близько 16:00, але рятувальників на місце події викликали лише о 23:00. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром під час демонтажу зруйнувалася будівля

Під Дніпром під час демонтажу зруйнувалася будівля

Збагачувальна фабрика розташована в селі Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, під час демонтажу неексплуатованої будівлі колишньої сушарні трапилося часткове руйнування конструкції. В результаті обвалу постраждали працівники підрядної організації "Дмитротех".

Будівля обвалилася 8 липня

Будівля обвалилася 8 липня

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

В результаті руйнування постраждав чоловік 1972 року народження. Його госпіталізували в реанімацію міської лікарні №4 міста Павлоград у важкому стані. У чоловіка струс головного мозку, політравма і перелом тазу.

В результаті події загинув чоловік

В результаті події загинув чоловік

Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Під уламками будівлі знайшли тіло чоловіка 1973 року народження без ознак життя. Роботами з вилучення тіла наразі займаються рятувальники.

Центральна збагачувальна фабрика "Павлоградська"

Центральна збагачувальна фабрика "Павлоградська"

Павлоград.dp.ua

Будівля, що обвалилася, була 4-х поверховою, висотою 34 метри. Без освітлення та газопостачання.

Фабрика розташована в селі Вербки

Фабрика розташована в селі Вербки

Мапа

Причини події встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 8 липня у Дніпрі трапилася ДТП. Від удару машину викинуло на узбіччя.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
УкраїнаДніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel