Під Дніпром обвалилася будівля і вбила чоловіка: фото з місця НП

8 липня на Дніпропетровщині під час демонтажу впала будівля Центральної збагачувальної фабрики "Павлоградська".

Нещасний випадок трапився близько 16:00, але рятувальників на місце події викликали лише о 23:00. Про це повідомили на сайті Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під Дніпром під час демонтажу зруйнувалася будівля

Збагачувальна фабрика розташована в селі Вербки Павлоградського району Дніпропетровської області.

За попередньою інформацією, під час демонтажу неексплуатованої будівлі колишньої сушарні трапилося часткове руйнування конструкції. В результаті обвалу постраждали працівники підрядної організації "Дмитротех".

Будівля обвалилася 8 липня Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

В результаті руйнування постраждав чоловік 1972 року народження. Його госпіталізували в реанімацію міської лікарні №4 міста Павлоград у важкому стані. У чоловіка струс головного мозку, політравма і перелом тазу.

В результаті події загинув чоловік Пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області

Під уламками будівлі знайшли тіло чоловіка 1973 року народження без ознак життя. Роботами з вилучення тіла наразі займаються рятувальники.

Центральна збагачувальна фабрика "Павлоградська" Павлоград.dp.ua

Будівля, що обвалилася, була 4-х поверховою, висотою 34 метри. Без освітлення та газопостачання.

Фабрика розташована в селі Вербки Мапа

Причини події встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 8 липня у Дніпрі трапилася ДТП. Від удару машину викинуло на узбіччя.

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