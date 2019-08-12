Під Дніпром обстріляли авто з людьми: момент потрапив на відео

У селищі Мирний під Дніпром група невідомих обстріляла автомобіль BMW, в якому знаходилися 4 людини.

Інцидент стався близько 23:00 11 серпня, на вул. Баженова, передає "Інформатор" з посиланням на одного з пасажирів автомобіля (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Невідомі обстріляли автомобіль з людьми dpchas.com.ua

"Ми їхали вздовж вулиці, коли нас обігнав автомобіль BMW X5. З його салону вийшли 4 людини, які почали стріляти по нашій машині. Ми поїхали заднім ходом, але на нашій машині залишилися пошкодження. Відразу після цього звернулися в поліцію", – цитує видання його слова.

Відзначається, що нападники вистрілили по крайней мере 3 рази, після чого зникли з місця злочину на своїй машині.

В результаті події ніхто не постраждав.

На місце події прибули патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Фахівці виявили кілька гільз.

Один з чоловіків, які їхали в салоні переконаний, що невідомі напали з метою замаху на вбивство, проте про деталі поки невідомо.

Правоохоронці встановлюють особи злочинців.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція затримала підозрюваного в причетності до бійки зі стріляниною біля будівлі з ігровими автоматами в центрі Дніпра 7 серпня. Також правоохоронці виявили 2 автомобілі, на яких нападники втекли з місця злочину.

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