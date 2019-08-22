Під Дніпром немовля покинули в сумці: що з дитиною

Немовля, якого 20 серпня покинули в дорожній сумці знаходиться в лікарні міста Кам'янське Дніпропетровської області.

Про матір дитини до сих пір нічого не відомо, повідомляє UA: Дніпро.

Лікарі дали ім'я хлопчикові - Дмитро Комаров. Малюк отримав таке прізвище оскільки його сильно покусали комарі. Ім'я Дмитро медичний персонал придумав випадково.

Під Дніпром немовляти покинули в спортивній сумці sunhome.ru

Головний лікар дитячої лікарні повідомив, що загальний стан дитини задовільний. Малюк радує докторів хорошим апетитом і спокійним характером.

У поліції Кам'янського розповіли, що з приводу пропажі дитини ніхто не звертався. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Батькові, який покинув хлопчика загрожує обмеженням волі на два роки.

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Немовля буде залишатися в лікарні, поки співробітники соціальної служби не направлять його в дитячий будинок.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Кам'янське Дніпропетровської області на порозі станції швидкої медичної допомоги 20 серпня виявили немовля у спортивній сумці. Хлопчику приблизно 1,5-2 місяці.

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